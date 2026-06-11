Waldmohrs früherer Stadtbürgermeister Jürgen Schneider hat den Vorsitz in der SPD-Fraktion niedergelegt und ist aus „seiner Partei“ ausgetreten. Im Stadtrat will er bleiben.

Jürgen Schneider hatte zwei Legislaturperioden lang das Amt des Orts- und ab Dezember 2020 das des Stadtbürgermeisters inne. Seine Nachfolgerin wurde Parteikollegin Charlotte Jentsch, die langjährige Erste Beigeordnete. Diese Entwicklung war einst im Sinne Schneiders, er hatte sie gefördert. Der Übergang – nach der gewonnenen Wahl – schien für Außenstehende konsequent und reibungslos zu verlaufen.

Aber die Atmosphäre veränderte sich, wie Jürgen Schneider auf Anfrage der RHEINPFALZ schildert: „Von Anfang an gab es im neuen Rat Spannungen zwischen mir und Charlotte Jentsch.“ Die Lage habe sich allmählich zugespitzt. Schneider beschäftigte sich immer mehr mit dem Gedanken, ob es nicht besser wäre, das Amt des Fraktionsvorsitzenden niederzulegen. Bei der letzten Fraktionssitzung schließlich sei ihm klar geworden, dass die Differenzen unüberbrückbar sind, „dass das nichts mehr wird“.

Spannungen im Rat dadurch aufgehoben

Die Situation sei eskaliert. Schneider zog Ende Mai die Reißleine. Ausdrücklich betont er, dass ihm diese Entscheidung nicht leicht gefallen sei. Und: „Sie hat absolut nichts mit der Fraktion zu tun.“ Er habe zu allen Mitgliedern ein gutes Verhältnis, habe auch mit einigen gesprochen. Etliche hätten ihn gebeten zu bleiben. „Aber ehrlich, ich muss mir das nicht mehr antun“, unterstreicht der 74-Jährige. Er ist sich sicher, dass eine „vernünftige konstruktive Zusammenarbeit nicht wieder möglich gewesen wäre“.

Für beide Seiten, denkt er, sei sein Entschluss ein guter gewesen. Die Spannungen, die auch in den Fraktionssitzungen spürbar gewesen seien, sind damit aufgehoben. Vorläufig übernimmt Stellvertreter Markus Traudt den Amtsvorsitz – bis zur Neuwahl. Schneider räumt ein, dass er tatsächlich geplant hatte, zur Hälfte der Legislatur den Führungsstab einem anderen, jüngeren zu übergeben. „Jetzt ist es halt etwas früher geworden.“

Austritt nach 23 Jahren Mitgliedschaft

Da Schneider aber nicht nur als Stadtbürgermeister die Geschicke von Waldmohr mitbestimmt hat, sondern seit 1999 auch schon als Mitglied des Rates, wollte er diesen nicht einfach verlassen. „Mir ist die Entwicklung Waldmohrs wichtig.“ Schließlich habe er etliche Projekte angestoßen und möchte sehen, dass diese gut zu Ende geführt werden. Gleichzeitig hofft er, neue Vorhaben auf einen guten Weg zu verhelfen und seine Expertise einbringen zu können. Und nein, er gehe nicht in die Opposition, meint er schmunzelnd. Das wäre auch schwierig mit einem Mandat.

Um diesen Schritt gehen zu können, musste Jürgen Schneider aus der Partei austreten. Das sei ihm, obwohl schon lange Mitglied, so schwer nicht gefallen. Denn die Entwicklung, die die Partei auf Landes- und Bundesebene nimmt, ist nicht ganz in seinem Sinne. Wie oft habe er als Stadtbürgermeister über manche Vorgaben aus Mainz nur den Kopf schütteln können, sich stellvertretend für die Bürger gegängelt gefühlt. Allein die Förderanträge auszufüllen, koste wahnsinnig Zeit und Kraft, und „am Ende war es oft umsonst“, nennt er ein Beispiel. Und so sagte er nach über 32 Jahren Mitgliedschaft der SPD adieu.

Jentsch: Weiterhin zum Wohl der Bürger

Die Entscheidung Schneiders habe sie mit „Bedauern zur Kenntnis genommen“, erklärt Stadtbürgermeisterin Charlotte Jentsch auf Anfrage der RHEINPFALZ. Sie habe lediglich vom Austritt erfahren, ohne Begründung. Sicher ist sie sich aber, dass sich die Arbeit im Stadtrat wie bisher „auch weiterhin ausschließlich am Wohl der Bürgerinnen und Bürger sowie der Stadt Waldmohr orientieren wird, und das über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg“. Dafür sei sie jedem Ratsmitglied dankbar.