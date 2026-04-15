Das war knapp: Der Schachclub Pachmann Thallichtenberg hat seine Tabellenführung in der 2. Rheinland-Pfalz-Liga mit einem hart erkämpften 4,5:3,5-Heimsieg verteidigt.

In der Zehntscheune auf Burg Lichtenberg setzte sich der Spitzenreiter am Sonntag gegen das Schlusslicht Birkenfeld durch – musste dabei jedoch bis zum Ende zittern. Vor dem letzten Spieltag am 26. April stehen die „Pachmänner“ mit 14:2 Punkten an der Spitze, allerdings nur einen Zähler vor dem SK Kaiserslautern II und dem SC Landskrone. Damit ist die Ausgangslage klar: Ein Sieg beim SV Worms 1878 II ist Pflicht, wenn die Meisterschaft gesichert werden soll. Dabei schien die Rollenverteilung vor der Partie gegen Birkenfeld eindeutig. Thallichtenberg hatte im Saisonverlauf sechs Siege eingefahren und nur einmal verloren, während der Gegner lediglich ein Unentschieden verbuchen konnte. Dennoch mahnte Spitzenspieler Markus Müller zur Vorsicht: „Das Spiel muss zuerst noch gewonnen werden.“ Nach etwa einer Stunde zeigte sich auch Volker Schneider an Brett zwei optimistisch: „Wir stehen gut.“ Doch die Begegnung entwickelte sich zu einem Krimi. Am Ende sorgten zwei Siege für den knappen Erfolg: Volker Schneider (Brett 2) und Spielführer Marcel Agne (Brett 4) punkteten voll. Fünf Partien endeten remis – durch Markus Müller (Brett 1), Siegfried Warter (Brett 3), Holger Diehl (Brett 5), Stanley Yin (Brett 6) und Wolfgang Kreuscher (Brett 7). Lediglich Ulrich Siefert musste sich an Brett 8 geschlagen geben.

Entscheidung am letzten Spieltag

Die Entscheidung um die Meisterschaft fällt nun am letzten Spieltag – und die Konkurrenz hat die vermeintlich leichtere Aufgabe. Während Thallichtenberg beim Tabellenvierten Worms antreten muss, spielt Verfolger Kaiserslautern beim Schlusslicht Birkenfeld, Landskrone empfängt den Achten Pirmasens. Ein Titelgewinn wäre für Thallichtenberg eine Überraschung, hatte sich das Team vor der Saison doch lediglich den Klassenerhalt zum Ziel gesetzt. Gelingt nun der große Wurf, könnte der Verein an glorreiche Zeiten anknüpfen – etwa an die 1980er Jahre, als man mit dem tschechisch-deutschen Großmeister Ludek Pachmann in der Oberliga spielte.