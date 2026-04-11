Die Kuseline kommt, Christian Dingert soll das Endspiel pfeifen: Die Fußball-Vereine der Verbandsgemeinde spielen ihren Besten aus.

Bisher hat es in der noch jungen Verbandsgemeinde Oberes Glantal keinen Wettbewerb gegeben, bei dem sich ausschließlich die Vereine aus diesem Gebiet messen können. Das ändert sich jetzt. Zwölf Fußballvereine gibt es im Oberen Glantal, und alle zwölf kämpfen im Sommer im Pokalmodus um die Krone des Siegers. Der besondere Reiz dieses Pokalwettbewerbs: Jedes Spiel wird ein Derby sein, egal wer wann auf wen trifft.

Die Idee für den Oberes-Glantal-Pokal hatte der TuS Breitenbach, der in diesem Jahr 120 Jahre alt wird. Hier war die Überlegung: Wie bringt man die Vereine in der Nachbarschaft noch näher beieinander? Wie macht man deren Sportfeste noch reizvoller? Und wie stärkt man das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Verbandsgmeinde Oberes Glantal, die noch nicht so arg lange zusammengewachsen ist? Vertreter anderer Vereine fanden die Idee gut, und Bürgermeister Christoph Lothschütz war Feuer und Flamme. Er stiftet den Pokal und übernimmt die Schirmherrschaft über den Pokalwettbewerb. Außerdem hat Lothschütz seine Kontakte spielen lassen: Kuseline Anna-Lena Rumpf aus Thallichtenberg hat zugesagt, die Paarungen des Wettbewerbs öffentlich in Breitenbach auszulosen.

Christian Dingert, einer der aktuell besten Schiedsrichter, der bei der Fußball-WM im Sommer als VAR zum Einsatz kommen könnte, ist laut Lothschütz nicht abgeneigt, das Endspiel des Oberes-Glantal-Pokals zu leiten. Nach dem DFB-Pokalfinale 2025 wäre das in kurzer Zeit ein weiteres, wenn auch nicht ganz so bedeutendes Pokalendspiel unter Dingerts Leitung. Bürgermeister Lothschütz hat zudem Sponsoren gefunden, die das sportlich reizvolle Turnier auch durch Preise attraktiv machen.

Die Auslosung der Paarungen des Wettbewerbs erfolgt am Sonntag, 19. April, auf dem Sportplatz in Breitenbach – und zwar nach dem B-Klassen-Spiel SG Breitenbach/ Dunzweiler gegen SV Kübelberg. Kuseline Anna-Lena Rumpf zieht die Paarungen für die Vorrunde. Für diese Vorrunde werden drei Dreiergruppen und eine Zweier-Gruppe gebildet. Die drei Dreiergruppen ermitteln ihren Gruppensieger bei den Sportfesten der SG Hüffler-Wahnwegen, der SV Kohlbachtal und des TuS Gries. Der Austragungsort für die vierte Vorrundengruppe, die aus zwei Mannschaften besteht, wird noch gesucht. Ideal wäre, wenn der Sieger dieser Gruppe bei einem weiteren Sportfest ausgespielt werden könnte.

Die beiden Halbfinalspiele der vier Gruppensieger, das Spiel um Platz drei in Form eines Elfmeterschießens und das Endspiel werden am Samstag, 25. Juli, ausgetragen – während des Sportfests zum Jubiläum 120 Jahre TuS Breitenbach.

Für das Turnier haben in alphabetischer Reihenfolge zugesagt: SG Breitenbach/Dunzweiler, SV Brücken, TuS Glanmünchweiler, TuS Gries, SV Herschweiler-Pettersheim, SG Hüffler/ Wahnwegen, SV Kohlbachtal, SV Kübelberg, SG Krottelbach/Frohnhofen/Ohmbach, SV Nanzdietschweiler, TuS Schönenberg und VfB Waldmohr. Beim Turnier wird Brücken in einer Spielgemeinschaft mit Breitenbach/Dunzweiler antreten, weil die Vereine der Dörfer Breitenbach, Brücken und Dunzweiler ab der Saison 2026/27 eh in einer Spielgemeinschaft vereint antreten.