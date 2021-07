Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal bietet ab dem 9. August ein buntes und abwechslungsreiches Sommerferienprogramm an. In den ersten beiden Wochen sind die Kinder zwischen sechs und zehn Jahren dran, das Angebot in der dritten Woche richtet sich an Kinder ab zehn Jahren.

In der ersten Woche des Ferienprogramms von Montag, 9. August, bis Freitag, 13. August (jeweils von 13 bis 16 Uhr), geht es für Kinder von sechs bis zehn Jahren in den Wald. Dabei soll ein Waldwanderweg geplant und gestaltet werden, der von Kindern für Kinder und Familien ausgestattet wird. Beim Entwerfen von Schildern zur Baum-, Insekten- und Vogelbestimmung sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Schilder aus Holz werden gesägt, gestrichen, und gehämmert. Gleichzeitig soll geforscht und gespielt werden.

Treffpunkt ist am ersten Tag das Vereinsheim des SV Sand, am zweiten und dritten Tag das Jugendzentrum und an den letzten beiden Tagen wiederum der SV Sand. Ein Rucksack mit Essen für zwischendurch, Getränke und ein Handtuch sollten mitgebracht werden. Auch wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk sind wünschenswert, da das Programm auch bei leichtem Regen stattfindet.

Beim TV Kübelberg

Ebenfalls an Kinder von sechs bis zehn Jahren richtet sich das bunte Angebot der zweiten Woche des Sommerferienprogramms von Montag, 16. August, bis Freitag, 20. August (jeweils von 13 bis 16 Uhr). Am Montag wartet ein sportlicher Wochenauftakt: Mit Unterstützung des TV Kübelberg können die Kinder unter Anleitung ein Mini-Sportabzeichen ablegen. Treffpunkt ist der Rasen hinter der Grundschule in Schönenberg-Kübelberg. An wetterangepasste Kleidung und genügend Getränke sollte gedacht werden.

Am Dienstag geht es zum Tennisverein TC´78 Schönenberg-Kübelberg. Dort wird den Kindern in einem Schnuppertraining spielerisch gezeigt, wie man mit dem Tennisschläger umgeht. Treffpunkt ist um 13 Uhr der Tennisplatz nahe des Campingparks Ohmbachsee. Getränke und Essen für zwischendurch sollten mitgebracht werden.

Fahrrad-Tour mit Picknick

Am Mittwoch geht es mit Nadine Seyler vom SV Sand (MTB-Treff) auf dem Fahrrad auf Tour. Geplant ist ein Zwischenstopp mit Picknick. Dafür sollte ein Rucksack mit Essen und Getränken mitgebracht, auf ein verkehrssicheres Fahrrad geachtet und ein Helm nicht vergessen werden. Treffpunkt ist um 13 Uhr beim SV Sand.

„Feuerwehr zum Anfassen“ heißt es dann am Donnerstag. Von 13 bis 16 Uhr warten viele Wasserspiele auf die Kids. Treffpunkt ist die Feuerwehr in Schönenberg-Kübelberg. Getränke müssen mitgebracht werden.

Am Freitag wartet eine Wanderung zum Ohmbachsee. Dort angekommen, können die Kinder mit Tretbooten in See stechen und anschließend am Wasserspielplatz im Matsch spielen. Die Kinder sollten vorab mit Sonnenmilch eingecremt und ausreichend mit Getränken versorgt werden.

In den Vergnügungspark

Das Programm der dritten Woche richtet sich an Kinder ab zehn Jahren. Höhepunkt ist der Besuch im Holidaypark am Mittwoch. Dann geht es ab 8.30 Uhr vom Jugendzentrum aus in den bekannten Vergnügungspark nach Haßloch. Der Eintritt kostet 33,50 Euro für Kinder bis 1,39 Meter. Größere Kinder zahlen 38,50 Euro.

Zuvor wartet zum Wochenstart am Montag ab 13 Uhr der Besuch des Waldmohrer Freibads. Die Kinder sollten dafür bereits zuhause mit Sonnenmilch eingecremt werden. Außerdem wird darum gebeten, die Badekleidung unter der Alltagskleidung zu tragen und an frische Unterwäsche und ausreichend Getränke zu denken. Treffpunkt ist vor dem Eingang am Freibad.

Beachparty mit Wasserschlacht

Am Dienstag findet eine Fahrradschnipseljagd statt. In zwei Gruppen wird am Jugendzentrum gestartet. Die beiden Gruppen treffen sich später „an einem geheimen Ort“ zum Picknick. Ein Fahrradhelm und ein Rucksack mit Getränken und Essen sollte mitgebracht werden.

Am Donnerstag wird von 13 bis 18 Uhr eine Beachparty im Jugendzentrum gefeiert. Es wird gegrillt, Cocktails werden gemixt und eine Wasserschlacht gemacht.

Zum Wochenabschluss geht es am Freitag von 13 bis 18 Uhr auf Einkaufstour. Zum „Shopping Day“ geht es in die Saarbrücker Fußgängerzone. Treffpunkt ist das Jugendzentrum.

Info

Anmeldeschluss ist der 23. Juli. Weitere Informationen und Anmeldung bei Timo Kreuscher und Christine Schmidt im Jugendzentrum Schönenberg-Kübelberg (Montag, Donnerstag und Freitag zwischen 15 und 19 Uhr) unter Telefon 06373 892914 oder per E-Mail an sk@juz.vgog.de