Erst in der Verlängerung des Entscheidungsspiels machte die SG Bechhofen/Lambsborn die Meisterschaft in der B-Klasse Süd Kusel-Kaiserslautern klar. Mit 3:2 (1:1) setzte sie sich gegen den SV Brücken durch und kehrt ein Jahr nach dem Abstieg in die A-Klasse zurück.

Die rund 800 Zuschauer, die sich am frühen Donnerstagabend auf dem Rasenplatz in Krottelbach zum Entscheidungsspiel zwischen dem SV Brücken und der SG Bechhofen/Lambsborn um die Meisterschaft