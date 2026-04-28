Beim TV Rammelsbach liefen schon die Vorbereitungen auf die Relegation um den Aufstieg in die 2. Pfalzliga. Nun können die Spieler an diesem Termin einfach nur feiern.

Die Gerüchte gingen schon lange umher, dass sich in Sachen Relegation doch einiges nach Ende der Runde ändern kann. Den Regeln entsprechend wird in der 2. Pfalzliga West in einer Relegation zweier Vizemeister, nämlich dem der Bezirksliga Westpfalz Nord, dem TV Rammelsbach und dem Pendant aus Westpfalz Süd der BTTF Zweibrücken, sowie dem Tabellenachten der 2. Pfalzliga West, dem TTC Bann in einer Dreierrunde der letzte Teilnehmer der 2. Pfalzliga West ermittelt. Doch dazu kommt es nun gar nicht mehr, wie sich schon in den vergangenen Wochen angekündigt hatte.

Der Verbandsspielleiter Peter Stephan vom SV Mörsbach, der alleinig für die Pfalzligen verantwortlich ist, löste am vergangenen Freitag endlich die Jubelblockade bei einigen Pfalzligisten oder Anwärtern, die gerne in die Verbandsligen wollten. „Die Relegationen zur 1. Pfalzliga und 2. Pfalzliga West können entfallen. Der 1. TTC Pirmasens als Tabellenachter bleibt in der 1. Pfalzliga, der TTC Kreimbach-Kaulbach steigt als Tabellenzweiter der 2. Pfalzliga West auf“, so der Beginn der Nachricht, die noch nicht ganz Aufschluss darüber gab, was sonst noch passiert. Die entscheidende Passage folgte: „In die 2. Pfalzliga West steigen die Bezirksoberligisten TV Rammelsbach und BTTF Zweibrücken auf, der TTC Bann als Tabellenachter der 2. Pfalzliga West verbleibt in der Liga“, ergänzte Stephan.

Teams melden ab

Ein Hintergrund der sich in den vergangenen Wochen verdichteten Gerüchte ist auch, was schon in den vergangenen Jahren so oft sichtbar wurde: Immer wieder melden Mannschaften nach der Saison ab. Beispielsweise wird seit Wochen die TSG Kaiserslautern III genannt, die auf ihren Platz in der 1. Pfalzliga verzichten wolle. Ein offenes Gerücht, dass es bei der TSG, die mit ihrer ersten Mannschaft nach jahrelangem Kampf endlich in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist einen Umbruch gibt. „Es ist noch nicht ganz sicher, was wir mit der dritten Mannschaft machen“, meinte TSG-Abteilungsleiter Helmut Schneider zuletzt. Die TSG zog sich jedoch jedenfalls schon mal aus der Verbandsoberliga Saar/Pfalz zurück.

Die Gerüchteküche brodelte auch darüber hinaus, denn auch der TTC Winnweiler ist stetig im Gespräch wie es denn dort weitergeht, gerade weil Winnweilers Spitzenspieler Ilja Kratschmer den Verein in Richtung des Oberligisten TTC Nünschweiler verlassen hat.

Feier am 9. Mai

In Rammelsbach ist der Jubel derweil groß. Als Vizemeister hatte sich der TVR mit 26:10 Punkten hinter den TTF Rockenhausen eingereiht. Eine Vielzahl von Spielern hatte ihren Anteil. Neben den Stammspielern Sascha Decker, Kapitän Dominik Hünerfauth, Kai Andes, Marco Wirth, Christoph Lauck und André Christmann halfen aus der zweiten Mannschaft auch Stefan Schuf, Hermann Müller, Simon Ney, Marcel Christmann, Stefan Richter und Norbert Müller aus. „Ich bin super glücklich, dass wir das als kleiner Dorfverein geschafft haben in die 2. Pfalzliga aufzusteigen“, meint Dominik Hünerfauth. „Wir waren schwer gebeutelt von Verletzungen“, merkt Hünerfauth an und zeigt auch auf, weshalb sein Team so häufig mit Ersatz spielte.

Die Vorbereitung auf die Relegationsspiele lief beim TV Rammelsbach bereits intensiv mit Systemtraining an. „Ich hatte schon vor ein paar Wochen gehört, dass es nun so kommen kann, dass die Relegation nicht stattfinden kann“, sagt Hünerfauth, der es als Projekt ansah, die Relegation zu wuppen. „Wir feiern jetzt am 9. Mai. Da wäre das Relegationsspiel gewesen, da hat nun jeder Zeit“, sagt der Kapitän, der sich sehr auf die neue Herausforderung in der 2. Pfalzliga West freut.