Ähnlich eines Staffelstabes soll der sogenannte Bewegungsstock des VdK-Ortsverbands Schönenberg-Kübelberg weitergereicht werden. Am Freitag wurde er bei den Keltenhäuschen am Ende der Bahnhofstraße abgelegt – und wartet darauf, aufgenommen und weitergetragen zu werden.

Bewegung ist gesund, wandern hält fit – und ein sogenannter Bewegungsstock könnte die Aktivität noch spannender machen, hat sich der Sozialverband VdK gedacht. Dabei sind die Schönenberg-Kübelberger nicht die ersten mit der Idee.

Angefangen hat alles auf dem Donnersberg. Der dortige VdK-Kreisverband hat im April dieses Jahres eine solche Wanderstock-Aktion gestartet. Harald Seitle und Gudrun Müller, Schriftführer und stellvertretende Vorstandsvorsitzende des VdK-Ortsverbands Schönenberg-Kübelberg, haben davon bei einem Web-Seminar gehört. Dort waren die Ideengeber vom Donnersberg dabei, Marc Wagner und Angela Schlicksupp.

Start am Keltenhäuschen

Von den Keltenhäuschen in Schönenberg-Kübelberg aus wird der Stock nun auf die Reise geschickt. Jeder Wanderer, jeder Verein, jede Wandergruppe, Familie oder Schulklasse ist dazu eingeladen, den Stock aufzuheben und ein Stück des Weges mitzunehmen. Dabei gilt: Der Stock darf nur durch Muskelkraft bewegt werden. Ihn mit dem Auto oder im Bus zu transportieren, ist nicht Sinn der Sache.

Abgelegt werden soll der Stock an einer möglichst barrierefrei zugänglichen Stelle. So sei gewährleistet, dass wirklich jeder bei der Aktion mitmachen kann, betont Seitle im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Die Wege in der Region sind gut ausgebaut“, sagt er, könnten also vielerorts auch mit Kinderwagen oder Rollstuhl erwandert werden.

Ablageort beschreiben

Wer den Bewegungsstock abgelegt hat, wird gebeten, ein Foto zu machen. Dieses soll mit einer kurzen Beschreibung von Ablageort und gerne auch der vorhergehenden Wanderung an die E-Mail-Adresse presse@rlp.dk.de geschickt werden. Foto und Infos dazu werden dann auf der Internetseite des VdK-Ortsverbands veröffentlicht. Alle wichtigen Kontakt-Informationen sind auf dem Bewegungsstock eingebrannt.

Bis zum 31. Dezember soll der Bewegungsstock auf Wanderschaft sein. „Wenn die Aktion gut angenommen wird, kann sie auch verlängert werden“, sagt Seitle.