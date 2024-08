In eine pulsierende Bühne voller Soul und Energie verwandelte sich das Kulturzentrum Kinett in Kusel am Sonntagabend. In der beliebten Sommermusik-Reihe der Stadt Kusel, die seit mehreren Jahren die Sommerferien mit musikalischen Darbietungen bereichert, traten The Real Alman Brothers feat. Eve Caputula unter dem Titel „Sweet Soulmusik“ auf.

Die Band, die sich vor etwa zwei Jahren formierte, hat sich schnell einen Namen gemacht. Jeden dritten Donnerstag im Monat spielt sie im legendären Kaiserslauterner Szenetreff Glockencafé und hat sich inzwischen eine treue Fangemeinde aufgebaut. Die Stammformation besteht aus den Musikern Jörg Kirsch (Bass), Christoph Jung (Schlagzeug) und Sängerin Eve Caputula. Für den Auftritt im Kinett wurde das Quintett von Jürgen Christmann (Gitarre) und Matthias Stoffel (Keyboard) aus dem Kuseler Raum ergänzt.

Das gut gefüllte Kinett war Zeuge einer mitreißenden Performance, die das Publikum sichtlich begeisterte. Mit gefühlvollen Interpretationen von Klassikern etwa von Amy Winehouse, Marvin Gaye und Bill Withers zogen The Real Alman Brothers feat. Eve Caputula die Zuhörer in ihren Bann. Die Atmosphäre erreichte ihren Höhepunkt, als die Zugaberufe durch den Saal hallten und die Band mit einer kraftvollen Darbietung von James Browns Superhit „I Feel Good“ antwortete. Super Soul, super Sommer!