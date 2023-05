Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In diesen Tagen steht sie in voller Blüte: die violette Kuhschelle mit ihren leuchtend gelben Staubgefäßen. So sehr sich Besucher wie Einheimische über die Frühlingsbringer am Mittagsfels freuen – im Ort sorgt man sich um den Bestand der seltenen Pflanzen.

„Trittschäden und Mountainbikespuren zerstören an etlichen Stellen die zarten Pflanzen“, berichtet Erhard Jahn aus Niederalben. Waren es einst einmal ganze Felder, habe