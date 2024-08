Zeit, Lust und Laune für einen kleinen Sonntagmorgen-Ausflug? Kuseline Jil Biedinger möchte sich für Leserinnen und Leser Zeit nehmen und am kommenden Sonntag eine kleine See-Tour unternehmen. Wir laden für den 18. August ein zur Familienwanderung am Ohmbachsee. Die Route wird sich vor Ort entscheiden – je nachdem, wer mitmarschiert.

Denn wir möchten besonders auf die Kinder Rücksicht nehmen. Auch kleinere sollen mitlaufen können, ohne überfordert zu werden. Doch wenn’s auch ein wenig anstrengend werden sollte: Nach dem Spaziergang am See können die Kleineren ausspannen. Sollen doch die Eltern in die Pedale treten, um die Boote anzutreiben: Der Vormittag mündet in einen Ausflug auf dem See – in Tretbooten. Selbstverständlich ist auch die Bootstour für alle, die dabei sind, gratis. Eine kleine Überraschung wartet obendrein auf die Wanderfreunde.

Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz am See. Gut zwei Stunden Zeit sollten alle mitbringen – auch ein bisschen Verpflegung. Und Sonnenschutzcreme nicht vergessen.

Anmeldung

Wer mitwandern möchte, kann sich noch am Freitag, 16. August, von 10 bis 12 Uhr bei der RHEINPFALZ anmelden. Die Telefonnummer: 06381 921217.