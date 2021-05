30 Solarmodule, jedes 1,65 Quadratmeter groß, haben Unbekannte aus dem Solarpark an der Landesstraße 122 zwischen Oberkirchen und Freisen gestohlen. Wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte, ereignete sich der Diebstahl in der Nacht von Montag auf Dienstag. Die Ermittler hoffen, dass Zeugen verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nehmen die Polizeiinspektion St. Wendel, Telefon 06851 8980, und der Polizeiposten in Freisen, Telefon 06855 221, entgegen.