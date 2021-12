Es wird wieder etwas wärmer und eine schwache Sonne setzt sich dennoch gegen die Wolken durch.

Hinter einer Warmfront hat sich über Mitteleuropa ein umfangreiches Hochdruckgebiet aufgebaut. Dieses Hoch bleibt uns voraussichtlich bis mindestens zum Wochenende erhalten. Da sich aber im Laufe der Woche vermutlich eine Inversionswetterlage einstellt, kühlt die zunächst milde Luft unter Ausbreitung von Nebel- oder Hochnebelgebieten in unteren Schichten der Atmosphäre wieder ab. Wie sich die Wetterlage bis Weihnachten entwickelt, bleibt aber momentan noch völlig offen.

Vorhersage

Montag: Zu Beginn der Woche hält sich zunächst eine dichte Wolkendecke. Regen fällt jedoch nicht. Zum Nachmittag lockert die Bewölkung möglicherweise auf und lässt teilweise die schwache Sonne in Erscheinung treten. Dazu fallen die Temperaturen wesentlich erträglicher aus als am Wochenende.

Dienstag: Heute überqueren uns erneut kompaktere Wolken. Mit Ausnahme einiger Tröpfchen sollte es aber trocken bleiben. Die Temperaturen halten sich im milden Bereich auf. Gegen Abend lichtet sich der Himmel für eine Weile, und es kühlt ab.

Mittwoch: Sollte sich die nächtliche Nebelbildung in Grenzen halten, besteht tagsüber die Möglichkeit für einige größere freundliche Abschnitte mit wohltuendem Sonnenschein. Die Temperaturen bleiben tagsüber angenehm mild.

Donnerstag: In der sich abkühlenden Nacht breiten sich wieder vermehrt Nebelfelder aus, die sich tagsüber sehr zäh halten können. Sonst wird es bei wenig geänderten Temperaturen freundlich und trocken.

Weiterer Trend

Am Freitag sowie am Wochenende dominiert wohl eher die Farbe „grau“. Häufig herrscht vorweihnachtliche Tristesse am Pfälzer Himmel bedingt durch Nebel oder tiefhängende Bewölkung. Derjenige, der einen Platz an der Sonne besitzt, darf sich glücklich schätzen. Die Temperaturen gehen langsam zurück und passen sich der Jahreszeit an.