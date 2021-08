Es wird die kommenden Tage wieder feuchter, und auch die Temperaturen gehen leicht zurück.

Mitteleuropa befindet sich im Bereich einer Hochdruckzone. Da dieses Hoch allerdings stellenweise brüchig ist und eine leichte Labilität in der Atmosphäre herrscht, können am Freitag einzelne Regengüsse auftreten. Am Sonntag schwächt sich das Hoch ab, und ein Tief über Schottland und der Nordsee verstärkt die Labilität. Gewittergüsse können dann zahlreicher und auch kräftiger auftreten. Voraussichtlich erreicht uns in der Folge auch wieder kühlere Atlantikluft.

Vorhersage

Donnerstag: Zunächst halten sich ausgedehnte hohe und mittelhohe Wolken. Die meisten davon verziehen sich aber während der Mittagszeit, so dass sich die Sonne dann häufiger und intensiver zu Wort melden kann. Die Temperaturen klettern im Tagesverlauf in den sehr warmen Sommerbereich.

Freitag: Heute wird es zunehmend schwül, und mit kräftiger Sonneneinstrahlung können sich zum Nachmittag auch wieder mächtigere Haufenwolken bilden. Das Schauer- und Gewitterrisiko bleibt zwar recht niedrig, aber auch nicht auszuschließen.

Samstag: Nach einer meist sternenklaren Nacht strahlt tagsüber verbreitet die Sonne von einem wolkenlosen oder nur leicht bewölkten Himmel. Dazu wird es wieder hochsommerlich warm.

Sonntag: Der Tag startet noch sehr sonnig. In der heißen und schwülen Luft beginnt es aber im Laufe des Nachmittags zu brodeln, und mächtige Wolkentürme können entstehen. Gegen Abend drohen örtliche, aber zum Teil kräftige gewittrige Regenschauer, welche die Temperaturen anschließend nach unten drücken.

Weiterer Trend

Am Montag und Dienstag gibt es bei Werten zwischen 20 und 25 Grad eine Mischung aus Sonne und Wolken. Schauer bleiben dabei eher die Ausnahme. Ab Mittwoch scheint es wieder freundlicher und etwas wärmer zu werden.