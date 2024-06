Bis Mittwoch pumpt ein Tief über der iberischen Halbinsel sehr warme und schwüle Mittelmeerluft nach Südwestdeutschland.

Zumindest zu Wochenbeginn sorgt Labilität in der Atmosphäre noch für Schaueraktivität. Nachdem uns über die Wochenmitte vorübergehend Hochdruckeinfluss ein kurzes Stelldichein des Sommers präsentiert, wird mit Überqueren von Störungsfronten während der zweiten Wochenhälfte jedoch wieder kühlere Atlantikluft in unsere Region transportiert. Insgesamt geht die Wechselhaftigkeit beim Wetter also weiter.

Vorhersage

Montag: Neben kurzen sonnigen Phasen ziehen immer wieder dickere Wolken übers Land und bringen örtliche Regenschauer mit. Die Temperaturen bleiben daher eher noch gedämpft. Gegen Abend beruhigt sich das Wetter.

Dienstag: Heute wechseln sich Sonne und Wolken miteinander ab, und die Temperaturen können im Vergleich zu den letzten Tagen spürbar ansteigen. Gegen Abend brauen sich in der schwülen Luftmasse aber wahrscheinlich einige mächtige Gewitterwolken zusammen.

Mittwoch: Mit Ausnahme einiger Wolkenfelder am Vormittag strahlt für längere Zeit die Sonne und es bleibt trocken. Dazu wird es nachmittags wieder frühsommerlich warm.

Donnerstag: Zunächst wechseln sich Sonne und Wolken miteinander ab, dann gewinnen die Wolken aber die Oberhand, werden dunkler und bedrohlicher und entladen sich im Tagesverlauf teilweise in Form von Regengüssen und Gewittern. Bevor es so weit ist, wird es sehr warm bis heiß und schwül.

Weiterer Trend

Am Freitag kühlt die Luft ab. Dazu dominieren die Wolken, und es kann hin und wieder zu schlappen Schauern kommen. Der Samstag startet freundlich und es wird wieder wärmer, bevor im Tagesverlauf von Frankreich her Regen- und Gewitterwolken aufziehen. Am Sonntag gehen die Temperaturen wieder zurück, und bei mehr Wolken als Sonne treten ab und zu leichte Schauer auf.