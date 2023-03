Das Wetter kann sich in den kommenden Tagen nicht so recht festlegen. Es sind kurze Sonnenphasen möglich, es ziehen dicke Wolken über die Region, aus denen immer wieder Regen fällt, nachts ist zudem teilweise Frost möglich. Zum Ende der Woche fällt die Prognose düster aus.

Die zu Beginn der Woche einströmende Polarluft gelangt am Dienstag unter den Einfluss eines Zwischenhochs. Allerdings wird die Region ab der Wochenmitte von neuen Schlechtwettergebieten mit milder Luft erfasst, die sich vom Atlantik nähern. Mit im Gepäck hat dieses Tief ein sogenanntes Starkwindfeld, das in der Nacht von Freitag auf Samstag örtlich für Sturmböen und kräftigen Regen sorgen könnte. Am Wochenende scheint sich die Wetterlage etwas zu entspannen.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet mit typischem Aprilwetter. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Gelegentlich treten in frischer Luft Schauer auf. Bis in tiefere Lagen können sich dabei Flocken oder Graupelkörner unter die Tropfen mischen. Zum Abend klart der Himmel auf, und in der Nacht auf Dienstag droht verbreitet leichter Frost.

Dienstag: Nach freundlichem Beginn mit reichlich Sonnenschein trübt sich der Himmel im Tagesverlauf wieder ein. Es bleibt allerdings trocken. Die Temperaturen erholen sich von ihrer nächtlichen Talfahrt.

Mittwoch: Bei allmählich auffrischendem Südwestwind werden die Wolken wieder dichter und lassen im Laufe des Tages kaum mehr Sonnenstrahlen durch. Ab dem Abend sowie in der Nacht auf Donnerstag kann es bereits wieder tröpfeln. Die Temperaturen steigen spürbar an.

Donnerstag: Abgesehen von meist nur kurzen Auflockerungen dominieren die Wolken. Hier und da sind Schauer möglich. Dazu bleibt es ziemlich mild. In der Nacht auf Freitag zieht von Frankreich her ein größeres Regengebiet über die Region hinweg.

Weiterer Trend

Am Freitag fällt bei lebhaftem Wind teils intensiver Regen. Am Samstag beruhigt sich das Wetter und die Luft kühlt ab. Am Sonntag beglückt uns nach leicht frostiger Nacht verbreitet die Sonne und es wird tagsüber etwas milder, bevor sich in der nächsten Woche voraussichtlich neue Störungsgebiete ankündigen.