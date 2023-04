Das Wetter setzt in den kommenden Tagen seine Achterbahnfahrt fort. Bis Karfreitag sind in der Region teils kräftige Schauer möglich. Zu Beginn des Osterwochenendes zeigt sich häufiger die Sonne, ein Regenrisiko bleibt allerdings bestehen.

Eine von der Nordsee in unsere Region vordringende Störungszone kann für einigen Regen sorgen. Bis Samstag dehnt sich allerdings ein Hoch über Skandinavien bis nach Deutschland aus. Die noch vorherrschende kalte Luft wird durch die Sonne aufgewärmt. Folge: In der Atmosphäre kommt es zu einer gewissen Labilität, sodass am Wochenende in der Region neben trockenen Phasen durchaus auch der eine oder andere Schauer möglich ist. An Ostermontag wird die Luft vorübergehend abgetrocknet.

Vorhersage

Donnerstag (Gründonnerstag): Der Himmel trübt sich mit immer dichter werdenden Wolken ein, Regen fällt nur selten. Erst in der Nacht auf Freitag kann es häufiger nass werden. Die Temperaturen liegen unter denen für die Jahreszeit typischen Werte.

Karfreitag: Dunkle Wolken dominieren das Wetter am Freitag, nur selten zeigt sich die Sonne. Örtlich sind teils kräftige Regenfälle, Schauer oder Gewitter möglich. Die Temperaturen halten sich im kühlen einstelligen Bereich.

Samstag: Nach örtlichen Nebelfeldern scheint die Sonne. Allerdings bilden sich gegen Mittag mächtige Haufenwolken, die ebenfalls einige Wolken im Gepäck haben. Die Temperaturen steigen im Vergleich zu den Vortagen etwas an.

Ostersonntag: Es gibt eine Mischung aus Sonne und Wolken. Über Mittag können die Quellwolken wieder dunkler und bedrohlicher werden. Vereinzelt kann es regnen. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber im erträglichen Bereich.

Weiterer Trend

Der Ostermontag startet ziemlich freundlich. Zum Nachmittag ziehen aber von Westen wieder vermehrt Wolkenfelder auf. Diese hüllen die Sonne immer mehr ein. Dabei wird es jedoch frühlingshaft mild. Erst in der Nacht auf Dienstag kann es tröpfeln. Am Dienstag wechseln sich nach Abzug des Regens kurze Aufheiterungen mit einigen Schauerwolken ab. Die Temperaturen gehen leicht zurück. Anschließend geht es mit einer Mischung aus gelegentlichen sonnigen Phasen und dichteren Wolken mit etwas Regen oder örtlichen Schauern weiter. Nach und nach steigen die Temperaturen.