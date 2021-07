Das Wetter wird in den kommenden Tagen eher durchwachsen.

Ein kräftiges Tief bei den Britischen Inseln schaufelt mit südwestlicher Strömung recht warme Luft nach Deutschland. Am Dienstag überquert uns von Frankreich her eine Störung mit Regengüssen und Gewittern. Anschließend sorgt kühlere Luft in der Höhe für eine labile Schichtung der Atmosphäre, wobei es in unserer Region zwischendurch zu Regengüssen und Gewittern kommen kann. Zum Wochenende dehnt dann voraussichtlich in abgeschwächter Form ein Keil des Azorenhochs seinen Einfluss bis nach Mitteleuropa aus.

Vorhersage

Montag: Zu Beginn der Woche wechseln sich durchziehende Wolkenfelder mit gelegentlichem Sonnenschein ab, und es sollte in der Regel trocken bleiben. Die Temperaturen liegen aber nur im mäßig-warmen Bereich. Abends klart der Himmel vermehrt auf. Die Nacht bleibt aber angenehm mild.

Dienstag: Heute überqueren uns kompakte Wolken mit teils gewittrigen Regenfällen. Dazu kann der Südwestwind spürbar auffrischen. Vor dem Regen wird es warm, anschließend gehen die Temperaturen zurück.

Mittwoch: Bei einer Mischung aus gelegentlichen freundlichen Phasen mit Sonneneinstrahlung und mächtigeren Haufenwolken muss auch mit örtlichen Regengüssen gerechnet werden. Die Temperaturen bewegen sich im angenehmen Bereich.

Donnerstag: Der Tag startet zunächst ziemlich freundlich. Mit kräftiger Sonneneinstrahlung beginnt es gegen Mittag in der Atmosphäre aber wieder zu brodeln. Es entwickeln sich blumenkohlartige Wolken, die sich in Form teils kräftiger Schauer und Gewitter entladen. Dazu wird es oft warm und schwül.

Weiterer Trend

Am Freitag wird es recht freundlich, meistens trocken und wohltuend warm. Am Samstag und Sonntag gibt es in schwül-warmer Sommerluft eine Mischung aus Sonne sowie dicken Schauer- und Gewitterwolken.