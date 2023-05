Das umfangreiche Hochdruckgebiet über dem Atlantik ändert seine Position in den kommenden Tagen nur wenig und sorgt weiterhin für reichlich Sonnenschein und frühsommerliche Temperaturen in unserer Region.

Trotz jeder Menge Sonnenschein bleibt ein kleiner Störfaktor: der gelegentlich auffrischende Nordostwind. Wegen der andauernden Trockenheit steigt auch die Waldbrandgefahr weiter an. Erst im Laufe der nächsten Woche schaufelt ein zur Biskaya wanderndes Tief vermutlich einige Regen- oder Gewitterwolken von Frankreich her zu uns.

Vorhersage

Donnerstag: Die Sonne scheint von morgens bis abends von einem meist wolkenlosen Himmel. Dazu klettern die Temperaturen bis zum Nachmittag in den frühsommerlichen Bereich. Wegen des teils spürbaren Nordostwindes bleibt die Luft trocken.

Freitag: Kaum Veränderungen zum Vortag: Die Sonne dominiert von früh bis spät. Über Mittag könnten einige Schleierwölkchen den blauen Himmel zieren. Der nach wie vor auflebende Nordostwind dämpft die Temperaturen etwas.

Samstag: Die Sonne verwöhnt uns den ganzen Tag. Trotz des weiterhin vorhandenen Windes kann sich die Luft wieder etwas erwärmen. Wer länger in der Sonne bleibt, darf mit Blick auf den hohen UV-Index das Eincremen nicht vergessen.

Sonntag: Der Wind flaut etwas ab. Abgesehen von einigen Schleier- oder Quellwolken bleibt es bei strahlendem Sonnenschein. Auch an den frühsommerlichen Temperaturen ändert sich wenig.

Weiterer Trend

Am Montag werden die Wolkenschleier zahlreicher. Ansonsten ändert sich am Wetter wenig. Ab Dienstag nimmt die Feuchtigkeit in der Luft zu. Es können neben Sonnenschein auch gelegentlich einige Regenfälle, Schauer oder Gewitter auftreten.