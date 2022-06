Hinter einer Störungszone wird die sehr heiße Luft zu Wochenbeginn aus unserer Region verdrängt. In den kommenden Tagen bleibt es dennoch schwül. Örtlich sind Schauer und Gewitter möglich.

Geringe Luftdruckgegensätze sorgen in den nächsten Tagen für Labilität in der Atmosphäre, sodass in der Region häufiger Gewitter möglich sind. Am nächsten Wochenende könnte ein Tief über den Britischen Inseln für etwas Abkühlung sowie für weitere Regenwolken sorgen.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet mit einigen abziehenden Regen- oder Gewitterwolken. Die Temperaturen sinken nachts und morgens im Vergleich zu den Werten vom Wochenende. Gegen Mittag kommt wieder häufig die Sonne zum Vorschein und heizt die Luft erneut in den sommerlichen Bereich auf.

Dienstag: Nach einer meist klaren Nacht wechseln sich tagsüber Sonne und Wolken ab. Dabei wird es teilweise sehr schwül. Im Laufe des Abends ziehen von Frankreich her Schauer- und Gewitter über die Region.

Mittwoch: Der Tag startet mit dichten Wolken. Diese lösen sich bis Mittag bei zunehmendem Sonnenschein wieder auf, ehe sich im weiteren Tagesverlauf dicke Haufenwolken mit örtlich teils kräftigen Schauern und Gewittern entwickeln können. Dazu wird es wieder sehr warm und schwül.

Donnerstag: Auch am Donnerstag brauen sich in schwül-warmer Luft einige teils kräftige Schauer und Gewitter zusammen. Zwischendurch scheint für einige Zeit die Sonne.

Weiterer Trend

Am Freitag und Samstag sind bei weiterhin sommerlichen Temperaturen und längeren, freundlichen Abschnitten auch einige Schauer und Gewitter möglich.

Am Sonntag dominieren eher die Wolken mit gelegentlichem Regen. Die Luft kühlt ab.