Die Stiftung von Sonja und Bernhard Bauer hat den Schulen und Kindergärten der ehemaligen Verbandsgemeinde Schönenberg-Kübelberg 43.500 Euro gespendet. Bürgermeister Christoph Lothschütz und Kreisbeigeordneter Jürgen Conrad würdigten das Engagement der beiden Stiftungsnamensgeber. Bernhard Bauer überreichte am Donnerstagnachmittag den Vertretern der Kindergärten und Schulen in seinem Unternehmen Minitec einen symbolischen Scheck. Bedacht wurden die IGS Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr, die Grundschulen Altenkirchen, Brücken und Kübelberg sowie die Kindergärten in Altenkirchen, Brücken, Dittweiler, Gries, Ohmbach und Schönenberg-Kübelberg. Die Spenden werden für musikalische Früherziehung und digitalen Unterricht verwendet.