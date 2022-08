Wenn am ersten September-Wochenende die Kuseler „Mess“ gefeiert wird, stellt sich für Besucher vorab häufig die Frage: Wer sitzt am Abend hinterm Steuer? Um das Umsteigen auf den Zug zu ermöglichen, setzt der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (SPNV) über das Messe-Wochenende Zusatzzüge ein.

Am Freitag bricht um 20.20 Uhr in Kusel zusätzlich eine Regionalbahn in Richtung Kaiserslautern auf (Ankunft am Hauptbahnhof 21.24 Uhr). Am gleichen Abend sowie samstags und montags verlässt um 23.11 Uhr eine Regionalbahn den Kuseler Bahnhof. Nach Umsteigen in Landstuhl geht’s von dort weiter nach Kaiserslautern. Ankunft am Hauptbahnhof ist um 0.48 Uhr.

Der Mitteilung des SPNV zufolge werden am Samstag drei weitere Sonderzüge eingesetzt: Abfahrt des ersten Zuges in Kusel ist um 21.50 Uhr. Die Regionalbahn fährt über Landstuhl – dort muss man umsteigen – nach Kaiserslautern (Ankunft 22.57 Uhr am Hauptbahnhof). Dieser Zug fährt auch am Montagabend. Ein weiterer Sonderzug startet in der Kreisstadt um 23.51 Uhr und fährt über Rammelsbach, Altenglan, Theisbergstegen und Rehweiler bis nach Glan-Münchweiler. Ankunft dort ist um 0.12 Uhr. Ebenfalls in Glan-Münchweiler endet um 1.14 Uhr die Regionalbahn, die um 0.53 Uhr den Kuseler Hauptbahnhof verlässt, so der SPNV.