Da es in der jüngsten Vergangenheit in Waldmohr vermehrt zu Sachbeschädigungen kam – unter anderem ist die Dörrberghütte mit Graffitis beschmiert worden –, führte die Polizei verstärkt Kontrollen durch – dabei fanden sie mehrere Messer bei Jugendlichen. In der Rathausstraße stoppten die Beamten am Freitagabend, 20. März, gegen 19 Uhr zwei jugendliche Fußgänger. Bei der Kontrolle fanden sie bei einem 13-Jährigen ein Messer. Nach einem eindringlichen Gespräch wurde die Mutter des Jungen informiert und das Messer sichergestellt. Die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz dauern an.

Wenig später trafen die Polizisten auf dem Hof einer Grundschule auf eine weitere Gruppe Jugendlicher. Ganz in der Nähe konnte ein Einhandmesser aufgefunden werden. Wem es gehört, ist derzeit unklar. Die eingesetzten Kräfte stellten die Klinge sicher. Die Ermittlungen hierzu dauern an.