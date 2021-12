Im Jugend- und Vereinshaus in Brücken, Hauptstraße 26, findet am Mittwoch, 5. Januar eine Sonderimpfaktion statt. Der Allgemeinmediziner Stephan Evenschor wird zwischen 14 und 18 Uhr sogenannte Booster-Impfungen verabreichen. Für Personen über 30 Jahre steht der Impfstoff von Moderna, für unter 30-Jährige das Serum von Biontech/Pfizer zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Impfaktion wird vom Kreis und der Verbandsgemeinde Oberes Glantal unterstützt. Kreissprecherin Karla Hagner zufolge stehen an diesem Tag rund 200 Impfdosen zur Verfügung.