Das Impfzentrum auf dem Windhof beteiligt sich am Samstag, 28. August, an der landesweiten Sonderimpfaktion. Von 10 bis 17 Uhr können sich laut Mitteilung der Kreisverwaltung Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab zwölf Jahre ihre Corona-Schutzimpfung verabreichen lassen. Termine müssen nicht vereinbart werden, vorzulegen ist der Personalausweis. Für die Impfungen steht das Serum von Biontech/Pfizer zur Verfügung. Die Verwaltung weist darauf hin, dass bei Kindern und Jugendlichen ein Sorgeberechtigter anwesend sein muss, der sich mit seinem Personalausweis ausweisen kann. Das Alter des Kindes muss durch eine Gesundheitskarte, den Schüler- oder Personalausweis nachgewiesen werden. Nach dem Aufklärungsgespräch bei einem Arzt müssen sowohl der Sorgeberechtigte als auch das Kind oder der Jugendliche der Impfung per Unterschrift zustimmt.