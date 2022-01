Die Ärzte Bernhard Will und Mohammed Shatat haben eine Corona-Sonderimpfaktion angekündigt für Samstag, 8. Januar, 8.30 bis 12.30 Uhr. In der Gemeinschaftspraxis für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie in der Kuseler Bahnhofstraße 52 werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen ohne Termin durchgeführt: für Über-30-Jährige mit dem Impfstoff von Moderna, für jüngere mit Biontech, wobei davon nur geringe Mengen zur Verfügung stehen, wie die Ärzte mitteilen. Mitzubringen sind Impfausweis, Personalausweis und Versichertenkarte. Es wird gebeten, wenn möglich das „Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung gegen Covid-19 mit mRNA-Impfstoff“ ausgefüllt mitzubringen, das auf der Internetseite des RKI heruntergeladen werden kann.