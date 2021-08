[aktualisiert 18.05 Uhr] Im Impfzentrum auf dem Windhof sind am Mittwoch erstmals Kinder und Jugendliche geimpft worden. Insgesamt 44 seien von ihren „Sorgeberechtigten“, so die formale Bezeichnung, für die erste Corona-Schutzimpfung gebracht worden. Zudem kamen weitere 22 Volljährige zum ersten von fünf Impfterminen ohne Anmeldung in dieser Woche im Impfzentrum.

Die Sonderimpfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren war kurzfristig angesetzt und via Internet dazu aufgerufen worden, nachdem die Gesundheitsministerkonferenz die Impfung ab zwölf am Montag freigegeben hatte. Jugendliche müssen allerdings von einem „Sorgeberechtigten“ begleitet sein, der seinen Personalausweis dabei hat. Ob unter „Sorgeberechtigten“ nur Eltern oder beispielsweise auch Großeltern fallen und ob diese eine Vollmacht der Eltern dabei haben müssen, konnte Impfkoordinator Thomas Danneck nicht beantworten. Es sei beim Land vieles noch nicht geklärt, obwohl die Entwicklung absehbar gewesen sei, merkte er kritisch an.

Diese Gruppe kann auch zu weiteren Terminen in dieser Woche auf den Windhof kommen: Donnerstag und Freitag zwischen 8 und 16 Uhr, am Samstag zwischen 8 und 14 Uhr. Kommende Woche ist freies Impfen für Dienstag, 8 bis 16 Uhr, und Mittwoch von 8 bis 17.30 Uhr. Sie können sich aber auch über die Hotline des Landes, Telefon 0800 5758100, oder im Internet unter www.impftermin.rlp.de für einen Impftermin registrieren.

Für die ebenfalls beschlossene dritte Impfung für Hochbetagte gibt es laut Danneck noch keine Vorgaben des Landes. Hier sei auch noch sehr vieles ungeklärt, sagte er.