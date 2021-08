Noch bis 27. August findet in Rheinland-Pfalz die Sommerschule statt. Zwei Wochen lang können Schüler Lernrückstände in Deutsch, Mathe und Englisch aufarbeiten. Anmelden konnten sich Kinder und Jugendliche von der ersten bis zur neunten Klasse. 100 Schüler nehmen im Kreis an der Sommerschule teil. An der Integrierten Gesamtschule in Schönenberg-Kübelberg werden in den zwei Wochen 42 Kinder beim Lernen unterstützt, an der Berufsbildenden Schule in Kusel 27 und an der Realschule plus Lauterecken 31 Schüler. Laut Kreissprecherin Karla Hagner werden pro Standort und Woche mindestens zwei Kurse gebildet. Zum einen werden die Gruppen mit maximal zehn Schülern zusammengestellt, zum anderen werden die Grundschulen und die weiterführenden Klassen getrennt betreut. Es sei möglich, bis zu sieben Kurse zu bilden. Das entscheiden die Kursleiter vor Ort, so Hagner. Insgesamt seien 21 Kursleiter im Einsatz – sieben pro Standort sieben. Darunter eine Lehrkraft, eine Referendarin sowie zahlreiche Lehramtsstudierende.