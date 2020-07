An vier Schulen im Landkreis gibt es das Angebot der Sommerschule. Genehmigt wurde eine Sommerschule für die Klassenstufen eins bis acht an der Realschule plus Lauterecken-Wolfstein, Standort Wolfstein, am Siebenpfeiffer-Gymnasium Kusel ebenfalls für die Klassenstufe eins bis acht, an der Glantalschule Glan-Münchweiler für die erste bis vierte Klasse und an der Integrierten Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr, Standort Schönenberg-Kübelberg, für alle Klassen. In den letzten beiden Ferienwochen, 3. bis 14. August, wird es jeweils von 9 bis 12 Uhr in kleinen Lerngruppen mit bis zu zehn Schülern qualifizierte Nachhilfeangebote in Deutsch und Mathematik geben. Wer sein Kind für eine Woche anmelden will, kann dies bis zum 24. Juli per E-Mail an Sommerschule@KV-Kus.de unter dem Betreff „Anmeldung Sommerschule“ tun. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. In der Mail sollen Vor- und Nachname des Kindes, Geburtsdatum, Anschrift mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse, Klassenstufe und der Name der besuchten Schule sowie der Wunschstandort der Sommerschule angegeben werden.

Info