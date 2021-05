Gute Nachrichten für Sparfüchse: Obwohl der Handelsverband Textil in diesem Jahr wegen der Corona-Krise kein offizielles Datum für den Sommerschlussverkauf genannt hat, haben viele Händler in der Region ihre Preise bereits gesenkt. Das wird gut angenommen, doch eine Sache schmälert das Einkaufserlebnis noch immer.

Der Sommerschlussverkauf ist seit einiger Zeit nicht mehr gesetzlich geregelt – seit 2004 entscheiden die Händler selbst, wann sie ihre Rabattaktionen starten. Dennoch nennt der Handelsverband normalerweise ein offizielles Start-Datum für den Schlussverkauf. Nur in diesem Jahr nicht. In der Krise müsse jedes Unternehmen einen eigenen Weg finden, erläuterte ein Sprecher des Verbandes. So könnten Händler die Saison verlängern, um Ausfälle auszugleichen.

Doch so einfach ist das nicht: „Im Oktober brauchen die Leute ja auch keinen Bikini mehr“, sagt Sandra Dick, Inhaberin des Wäsche-Geschäfts Bella Nox in Kusel. Deshalb nutzt sie, wie viele andere auch, die traditionelle Zeit des Sommerschlussverkaufs und hat ihre Ware seit vergangenen Samstag reduziert.

Ihren Laden hatte sie direkt nach dem Lockdown eröffnet, die Neueröffnung war deshalb verschoben worden. Die ersten zwei Wochen seien besonders gut gelaufen: „Ich habe das Gefühl, es gab da einen Nachholbedarf. Die Leute haben gewartet, bis ich endlich aufmachen konnte.“ Dick ist sehr zufrieden damit, wie die Kuseler ihr Geschäft angenommen haben. Was störe, sei die Maskenpflicht. Die sei inzwischen das Standard-Thema. „Neun von zehn Kunden kommen rein und sagen: ,Ach, mit der Maske hat man gar keine Lust einzukaufen‘.“

„Das holt man nicht mehr auf“

Diese Erfahrung hat auch Michael Bischoff in seinem Modehaus in Krottelbach gemacht: „Es gibt Kunden, die das nicht mögen. Darunter leidet das Einkaufserlebnis schon.“ Doch die meisten kämen mit der Maske klar, „wenn es hilft, macht man das ja auch gerne“. Bei ihm hat der Sommerschlussverkauf ebenfalls bereits begonnen: „Der Bedarf an Sommerkleidung ist da und das Wetter passt: Seit ich die Werbung aufgestellt habe, kommen mehr Leute.“

Der Verkauf laufe zwar gut, allerdings noch nicht auf Vorjahresniveau. Er führt das auf die fehlenden Kaufanlässe zurück. „Hochzeiten, Familienfeiern, Abschlussfeiern – das fällt alles aus, wird verschoben oder findet im kleinen Rahmen statt. Wer nicht eingeladen ist, braucht ja auch kein neues Outfit.“ Das mache sich beim Umsatz bemerkbar. Und: „Wir hatten über vier Wochen geschlossen. Das holt man nicht mehr auf.“

Vorteil für kleine Läden

Im Schuhhaus Fritz in Lauterecken und Kusel ist die Sommerware ebenfalls bereits reduziert. Nach dem Lockdown sei der Verkauf gut angelaufen, berichtet Inhaber Jürgen Fritz: „Man hört ja oft, dass es in größeren Städten Probleme gibt. Aber hier kann ich nicht klagen.“

Dieser Theorie folgt Pia Häring, Geschäftsführerin des Modegeschäfts Yello in Kusel. „Die kleinen Geschäfte in der Region haben einen großen Vorteil: die gute Verbindung zur Kundschaft. Hier wird nicht anonym eingekauft, sondern jahrelang Kontakt gepflegt.“ Nach der Wiedereröffnung seien viele Stammkunden gleich wiedergekommen. Dennoch sei der Umsatz gesunken, die Ausfälle durch den Lockdown könne sie nicht aufholen. Auch fehlen ihr die Veranstaltungen: Eine Modenschau, die Italienischen Nächte und die verkaufsoffenen Sonntage fallen in diesem Jahr aus.

Begrenztes Lager

Bei den Kunden habe sie ein verändertes Kaufverhalten festgestellt: „Die Leute kaufen gezielter ein und schauen sich nicht so lange um wie früher. Jetzt sind sie froh, wenn sie wieder raus sind und die Maske vom Gesicht reißen können.“ Auch Häring hält sich an die traditionelle Zeit für den Sommerschlussverkauf.

Im Modehaus Wenk dagegen ist ein großer Teil der Sommerware bereits seit Anfang Juli reduziert, wie Ute Klein, eine der Geschäftsführerinnen, erzählt. „Im Februar und März kommen bereits die ersten Sommerkleider. Dann hatten wir viereinhalb Wochen Zwangspause – da ist die Lagerkapazität begrenzt“, sagt sie. Deshalb werde die Ware jetzt zum Sommerschlussverkauf erneut reduziert.

Anders sieht es bei Sport Lösch in Kusel aus: Einen richtigen, radikalen Sommerschlussverkauf plane er nicht, berichtet Inhaber Volker Lösch: „Ich reduziere nur die Sachen, die weg müssen.“ Ein verändertes Verhalten der Kunden habe er ebenfalls festgestellt. „Es wird gekauft, was gebraucht wird. Die Leute kaufen keine Fußballschuhe, sondern Inliner, alles fürs Fahrradfahren, Running und Wandern. Das hat extrem zugenommen.“