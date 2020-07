Trotz Corona-Krise gibt es wieder eine Sommermusik in Kusel – und die Reihe läuft richtig gut, wie die beiden ersten Hutmacher-Sommerabende in der Vinothek bewiesen. Dort geht es auch in der kommenden Woche weiter: Am Donnerstag, 23. Juli, 19 Uhr, treten Distler und Weicke auf. Am Sonntag, 26. Juli, gibt es gleich zwei Veranstaltungen: Um 11 Uhr steigt im Hasenheim ein Sommerfest mit Matthias Kinder. Um 16 Uhr steht im Schalander ein Chanson-Nachmittag mit Armin Klein und Matthias Stoffel auf dem Programm. Am Donnerstag, 30. Juli, 19 Uhr, ist wieder die Vinothek Ort des Geschehens, wo Frederik Froeßl und Lisa Mosinski auftreten. Götz Widmann kommt am Samstag, 1. August, 20 Uhr, in den Schalander. Dort ist auch der Ausklang der Sommermusik am Samstag, 15. August, um 20 Uhr. „50 Jahre Ton Steine Scherben“ lautet das Motto des Konzerts mit Kai und Funky von Ton Steine Scherben mit Gymmik. Weitere Infos unter www.kusel.de.