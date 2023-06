Temperaturen über 30 Grad Celsius sind diese Woche wieder zu erwarten. Vereinzelt kann es regnen, vor allem zum Wochenende hin. Ein Ende der Hitze und Trockenheit ist jedoch nicht abzusehen. Fallen die Temperaturen nachts mal deutlich unter 15 Grad, sollte die Chance zum Durchlüften ergriffen werden.

Zu Wochenbeginn überquert uns von Westen her eine schwache Störungszone. Diese Luftmassengrenze löst allerdings nur vereinzelte Regengüsse aus, hat aber etwas kühlere Atlantikluft im Gepäck. In den kommenden Tagen verbleiben wir in einer sommerlichen Luftströmung. Ab Donnerstag könnte dann ein mächtigeres Tiefdruckgebiet im Seegebiet zwischen Island und den Britischen Inseln vielleicht auch einige Regenwolken in unsere Region schicken.

Vorhersage

Montag: Der Tag startet mit viel Sonnenschein. Etwa ab Mittag ziehen hin und wieder mit einem gelegentlich auffrischenden West- bis Nordwestwind einige dichtere Wolken übers Land, die jedoch wohl kaum nennenswerten Regen im Gepäck haben. Es wird dabei sehr warm bis heiß.

Dienstag: Heute ziehen meist hohe und mittelhohe Wolkenschleier am Himmel vorüber durch welche die Sonne aber zumindest verschwommen hindurch scheinen kann. Es bleibt trocken. Die Temperaturen werden um einige Grade nach unten gedrückt.

Mittwoch: Nach einer zum Durchlüften geeigneten Nacht strahlt die Sonne wieder von einem heiteren oder meist nur leicht bewölkten Himmel. Dazu wird es erneut sehr warm bis heiß.

Donnerstag: Zunächst gibt es wieder reichlich Sonnenschein. Dazu wird es rasch wieder hochsommerlich heiß. Im Tagesverlauf werden die Wolken von Westen jedoch dunkler und bedrohlicher und produzieren gegen Abend zumindest örtliche Regengüsse und Gewitter mit anschließender Erfrischung.

Weiterer Trend

Am Freitag und Samstag ziehen bei zum Teil auffrischendem Südwestwind voraussichtlich zeitweise dichtere Wolken über uns hinweg und bringen gelegentlich leichten Regen oder kleinere Schauer. Die Temperaturen werden dadurch nach unten gedrückt. Am Sonntag gewinnt die Sonne vermutlich wieder größere Anteile und es wird erneut wärmer.