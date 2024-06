Ja, ist denn heut’ schon April? Das Wetter in unserer Region bleibt sehr durchwachsen. Durch den bewölkten Himmel kommt öfter mal die Sonne durch, genau so häufig beginnt es zu regnen.

Im Vorfeld eines flachen Tiefs über Frankreich wird nochmals warme und schwüle Luft angezapft. Am Freitag überquert uns die Störungsfront des sich verstärkenden und zur Nordsee wandernden Tiefs mit Regenfällen und örtlichen Gewittern. Auf deren Rückseite strömt dann wieder spürbar kühlere Atlantikluft in unsere Region. Die Labilität kann am Wochenende zu weiteren Regengüssen führen.

Vorhersage

Donnerstag: Zunächst bleibt es eher bewölkt, am Nachmittag gibt es aber auch zeitweise Sonnenschein. Dennoch muss zwischendurch mit einzelnen Schauern gerechnet werden. Dazu wird es recht warm.

Freitag: Bei schwül-warmen Temperaturen dominieren die Wolken, es kommt zu gelegentlichen Regenfällen, Schauern und einzelnen Gewittern. Der Wind dreht auf Südwest und kann böig auffrischen. Im Tagesverlauf lässt sich aber ab und an die Sonne blicken. Bis zum Abend kühlt die Luft ab.

Samstag: Mit etwas sonniger Einstrahlung werden die Wolken mächtiger und produzieren neue Regengüsse. Vereinzelt kann es dabei blitzen und donnern. Gegen Abend gibt es vermutlich längere freundliche und trockene Phasen. Die Temperaturen bewegen sich im unterkühlten Sommerbereich.

Sonntag: Abgesehen von kurzen Auflockerungen behalten die Wolken die Übermacht und lassen es immer wieder tröpfeln. Die Temperaturen bleiben sehr gedämpft und lassen kaum Sommerlaune aufkommen.

Weiterer Trend

Auch in der neuen Woche hält sich der Sommer zurück. Es bleibt durchwachsen, zu Schauern kann es immer wieder kommen. Die Temperaturen halten sich nach wie vor im moderaten Bereich auf.