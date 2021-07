Beim Auftakt des Waldmohrer Sommergartens waren alle Plätze unter den Platanen auf dem Marktplatz ausgebucht – ein Flair zwischen Weindorf und Biergarten. Den musikalischen Takt gab das Duo Stefan Altherr und Manuel Distler. Der Sommergarten ist vom Kulturkreis Waldmohr aus der Taufe gehoben worden. Zu den Terminen mit Philipp Allar (1. August), mit Jennie Kloos und Jens Wagner (15. August) sowie mit den Night Stars (29. August) ist ein weiterer Act hinzugekommen: Die Kernbeissers, Inga und Wolf Buchinger, ein ehemaliger Waldmohrer, wollen am 13. und 14. August unterhalten. Allerdings fahre das Chansonnier-Paar nur in der Schweiz los, wenn die Wettervorhersage gut aussehe, wird hingewiesen. Sie haben „Die kleine Kneipe unter der Brücke am Kwai – eine Revue der Evergreens der 20er bis 60er Jahre“ im Gepäck.