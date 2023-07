Alles online und mit Ampel versehen – so kommt das Ferienprogramm der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan in diesem Jahr erstmals daher. Kostenlos, Sport, Kreatives, Natur und Kultur sowie Party sind die Rubriken, in welche die Aktivitäten unterteilt sind. Inklusive der Angebote des Geoskops – dort finden alleine mehr als zehn Termine statt – seien es gut 40 Angebote, erklärt Tamina Danneck.

Die pädagogische Fachkraft gehört seit September zum Team des Jugendzentrums Kusel und hat das Sommerferienprogramm in seiner digitalen Form aufgesetzt. Das sei flexibler als früher, könnten doch nun auch kurzfristig noch neue Termine eingestellt werden, sagt sie. Abgabe- und Drucktermin müssten nicht eingehalten werden. Dennoch gab es etwas in Sachen Sommerferienprogramm zu drucken: Einen Flyer, auf dem ein QR-Code prangt, der direkt auf die entsprechende Unterseite auf der Homepage hausderjugendkusel.de/ferienprogramm/ führt. Unterteilt sind die Angebote auch für die angesprochenen Altersklassen: Kinder (sechs bis 13 Jahre) und Jugendliche (ab 14 Jahre).

Ampel-Buttons zeigen Belegungsstatus

Rote oder orange Ampel-Buttons musste Danneck bisher noch nicht viele verteilen – es sind also noch einige Plätze frei für verschiedene Aktivitäten von verschiedenen Anbietern. Das Ampel-System sei nicht nur praktisch, damit Interessierte erkennen, wo noch ein Platz zu haben ist, sagt sie. Auch für die Aktionen anbietenden Vereine sei das von Vorteil: Ist ein Angebot belegt, rufen nicht noch zig Menschen an und fragen, ob noch ein Platz frei ist. Sollte jedoch jemand absagen, könne die Ampel wieder auf Orange gesetzt werden. Klar sei bereits, dass die Seite auch über die Sommerferien hinaus bestehen bleiben soll. Ein Termin sei schon für die Herbstferien eingestellt.