Die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein hat ein Ferienprogramm aufgelegt: mit Fahrradtouren, Wanderungen, Fußball und tierischen Abenteuern. Das komplette Programm mit allen Infos und Aktionsbeschreibungen ist auf der Homepage der Verbandsgemeinde zu finden. Anmelden kann man sich telefonisch von Montag bis Freitag von 14 bis 20 Uhr unter 06304 9928105. Los geht es mit einer Fahrradtour nach Meisenheim am Montag, 19. Juli. Einen Einblick in den Modellflugsport können Schüler am Mittwoch, 21. Juli, erhalten, und am Freitag, 6. August kann eine stillgelegte Eisenbahnstrecke im Pfälzerwald auf bei der Lost Places Tour erkundet werden.