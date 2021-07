Tierspuren bestimmen, mit Kompass navigieren, einen Lagerplatz errichten – der Deutsche Kinderschutzbund lädt in den Sommerferien zu Waldtagen in die Winterhelle ein. Dort können Kinder den Wald und seine Bewohner auf spielerische Art und Weise kennenlernen. Werner Lamneck, Waldpädagoge und Förster, übernimmt die Führung der Wanderungen. Diese richten sich an Kinder von acht bis 13 Jahren. Maximal 20 Personen können an einer Wanderung teilnehmen. Die kostenfreien Waldtage finden dienstags statt: am 20. und 27. Juli, jeweils von 8 bis 15 Uhr statt. Treffpunkt ist der Parkplatz des ehemaligen VDK-Hauses in Kusel. Mitzubringen sind passende Kleidung, Trinkflasche und Rucksack mit Verpflegung. Anmeldungen bei Bärbel Michalik vom Kinderschutzbund, Telefon 06381 995393.