Sechs Wochen Sommerferien stehen bevor – viel Zeit, den Landkreis Kusel von einer neuen Seite kennenzulernen, um Neues auszuprobieren. Gelegenheit dazu bieten die RHEINPFALZ-Ferienaktionen.

Kusel, wie es einst mal war. Erinnerungen werden lebendig an das Geschäftsleben der 60er, 70er und 80er Jahre. Damals war die Hutmacherstadt der Mittelpunkt für Einkäufe im Kreis Kusel. Die Straßen der Kreisstadt waren gesäumt von unzähligen Geschäften. Hier konnte man alles kaufen, was man brauchte. Die Geschäftswelt war inhabergeführt und bei den Kunden gut bekannt. Die RHEINPFALZ-Aktion am Mittwoch, 26. Juli, taucht mit ihren Teilnehmern noch mal in diese Zeit der Stadt ein. Der Journalist Hans-Joachim Redzimski hat diese Zeit erlebt und erinnert bei diesem Nostalgie-Rundgang durch die Kuseler Innenstadt an Geschäfte und Geschäftsleute, an Institutionen des Handels. Klaus-Dieter Schummel, langjähriger Stadtbeigeordneter, wirft dazwischen immer wieder einen Blick auf die Gebäude links und rechts der Straßen, geht auf deren Architektur und Entstehungsgeschichte ein. Der Rundgang mit viel Erinnerungspotenzial beginnt um 10 Uhr am Kuseler Bahnhof und dauert etwa zwei Stunden.

Ein Klassiker bei den Ferienaktionen: Segelfliegen in Langenbach. Archivfoto: Sayer

Ein Klassiker der Ferienaktionen: Segelfliegen in Langenbach am Mittwoch, 2. August. Auf dem Flugplatz in Langenbach können die Besucher nicht nur mit einem erfahrenen Piloten in die Lüfte abheben. Wer schon einmal dabei war, landete meist mit einem Grinsen im Gesicht. Die Teilnehmer bekommen vom Vereinsvorsitzenden Gerd Rudolph und seinen Mitstreitern vom Flugsportverein Kusel und Umgebung viele Infos rund ums Segelfliegen an die Hand. Fünf RHEINPFALZ-Leser dürfen in der ersten Gruppe ab 10 Uhr starten, erneut fünf in der zweiten ab 15 Uhr. Mitfliegen kann jeder ab 14 Jahren, ein Elternteil muss dabei sein. Wer unter 18 Jahren alt ist, benötigt das schriftliche Einverständnis der Erziehungsberechtigten.

Zwei Wanderungen

Angeboten wird zudem eine Gesundheitswanderung am Donnerstag, 3. August. Hier können 15 Teilnehmer mit Barbara Kobza in der Natur unterwegs sein, sich bewegen und etwas für die Gesundheit tun. Das Programm kombiniert kurze Wanderungen mit ausgewählten Übungen, die eine Balance zwischen Bewegung, Kraft und Entspannung herstellen sollen. Die Tour startet auf dem Parkplatz zwischen Steinbach und Börsborn. Von dort aus geht es rund 4,5 Kilometer auf einem schattigen und recht flachen Weg durch die Natur mit tollen Aussichten auf die Sickinger Höhe und das Westpfälzer Hügelland. Mitgebracht werden sollten festes Schuhwerk und genügend Flüssigkeit.

Mehrere Wanderungen stehen auch auf dem Programm. Archivfoto: mkh

Ebenfalls im RHEINPFALZ-Ferienprogramm steht eine Wanderung mit Kuseline Lena Stutzkeitz am Mittwoch, 9. August. Abmarsch ist um 10 Uhr am Bahnhof in Theisbergstegen. Die Strecke führt durch die Stille der Natur am Potzberg weiter zu einem Aussichtspunkt, von dem aus große Teile des Kreises zu bestaunen sind. Endpunkt der Wanderung ist nach etwa zehn Kilometern der Bahnhof in Theisbergstegen. 20 Wanderbegeisterte ab zehn Jahren können mitgehen, Verpflegung muss selbst mitgebracht werden.

Zwei Radtouren

Weiterhin wurden zwei Radtouren vorbereitet, an denen jeweils 15 Radfahrer teilnehmen können. Die erste, eine gemütliche Tour mit einer Länge von 22 Kilometern, beginnt am Mittwoch, 16. August, um 10 Uhr an der Fischerhütte am Motschweiher in Waldmohr. Knapp zwei Stunden lang fahren die Teilnehmer Abschnitte der „Pfälzer Seentour“ und der „Pfälzer Moortour“. Die zweite Tour startet am Mittwoch, 30. August, um 9 Uhr am Bahnhof in Glan-Münchweiler. Die 4,5-Stunden-Fahrt führt ebenfalls über die „Pfälzer Seentour“. Für den Mittag ist eine gemeinsame Einkehr geplant.

Einen nostalgischen Stadtspaziergang gibt’s in der ersten Ferienwoche. Archivfoto: mkh

Bei beiden Fahrten sollte ein Fahrradhelm getragen werden, zudem genügend Getränke und Snacks eingepackt werden. Geleitet werden die beiden RHEINPFALZ-Ferienaktionen von Klaus Schillo und Harald Wagner. Achtung: Die Touren sind nicht geeignet für Fahrräder mit Rennradbereifung.

Den Umgang mit Pfeil und Bogen lernen

Zu guter Letzt lautet das Motto: „Anlegen, zielen, schießen.“ Am Mittwoch, 23. August, können sich 20 RHEINPFALZ-Leser – empfohlen wird ein Mindestalter von zehn Jahren – beim Bogenschießen auf dem 3D-Parcours in Hinzweiler probieren. Ab 10 Uhr zeigen Mitglieder der Schützengilde Hinzweiler den Teilnehmern den Umgang mit Pfeil und Bogen. Im Schützenheim wird zunächst die Technik beigebracht und dann die ersten Pfeile auf Zielscheiben geschossen. Danach geht es in die Natur: Auf dem 3D-Parcours werden dann verschiedene Kunststofffiguren ins Visier genommen. Festes Schuhwerk ist zu tragen, geschlossene Kleidung wird empfohlen.

Info

Die einzelnen Ferienaktionen werden jeweils am Montag der Veranstaltungswoche noch einmal angekündigt. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung in der RHEINPFALZ-Redaktion möglich.