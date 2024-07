Kinder und Jugendliche waren in Begleitung von Sozialarbeitern vom Jugendzentrum Schönenberg-Kübelberg zum Ohmbachsee losgezogen. Die Herausforderung: ein Floß bauen. Erst wurde geschwitzt, dann abgekühlt.

Die Sommerferienaktionen der Verbandsgemeinden sind in vollem Gange, und die RHEINPFALZ schaut sich einige davon an – zum Beispiel das Floßbauen am Ohmbachsee im Oberen Glantal: Reifen, Kanister und Holzstämme liegen schon bereit, als die Jugendlichen eintreffen. Jugendsozialarbeiterin Christine Schmidt verteilt nach einer kurzen Begrüßung Schnüre und Kabelbinder, mit denen die Kinder zwischen zehn und 14 Jahren selbst austüfteln müssen, wie sie das Wassergefährt zusammenbauen. „Sie durften vorab eine Videoanleitung schauen“, erklärt Schmidt. „Doch in der Praxis sieht es dann anders aus, als in der Theorie“.

Die Kinder sollen lernen, als Gruppe zusammen zu arbeiten. Einige heben gemeinsam die Baumstämme an, während andere die Schnur darunter durchfädeln. Dabei müssen sie gegenseitig aufeinander achten, dass weder Füße noch Finger zwischen den Stämmen eingequetscht werden. Hilfestellung gibt es natürlich bei Bedarf von den Erwachsenen. Hin und wieder packen sie mit an und helfen mit den Knoten. „Wir wollen ja später nicht untergehen ...“

Mehr Motivation in der echten Welt

Ein weiteres Ziel neben dem Teambuilding sei, die Kinder bei dem tollen Wetter vor die Tür zu kriegen, verrät Schmidt. „In dem Alter sind sie schwer von der Playstation fernzuhalten. Sie sollen verstehen, dass es noch etwas anderes als Zocken gibt.“ Die Fachfrau bemerke immer häufiger: Viele Kinder und Jugendliche – vor allem Jungs – könnten heute nicht mehr lange an einer Sache bleiben. Daran sei unter anderem die virtuelle Welt schuld, also Handys und Spielkonsolen. Davon würden die Kinder und Jugendlichen leicht abgelenkt. Die Konzentration lasse schnell nach, so auch die Geduld, sich mit realen Aufgaben zu beschäftigen. Beim Floßbauen klappe das allerdings erstaunlich gut, attestiert Schmidt der Gruppe.

Nach einige Zeit ist selbst das letzte Stück Schnur verknotet, und die Reifen und Kanister sind am selbstgebauten Konstrukt befestigt. Mit letzter Kraft wird das Floß einmal umgekippt und ins Wasser gehievt. Der Moment der Wahrheit. Für einen Augenblick steht es etwas schief da, aber als es auf der Wasseroberfläche aufschlägt, atmen alle auf. Das Floß hat den Stapellauf geschafft. Nun können die Kinder in drei Gruppen nacheinander auf den Ohmbachsee hinauspaddeln – unter Aufsicht von Schmidt. Aus Spaß folgt dann noch der Test, wie viele Menschen insgesamt draufpassen. Bei acht ist Schluss. Nicht nur aus Platzmangel, droht das Kentern.

Wunsch: einfach mal treiben lassen

In einem kurzen Moment alleine auf dem Floß, scherzt Schmidt, das Tau loszumachen und sich ganz treiben zu lassen. „Holt mich am Ende der Ferien wieder ab“, ruft sie lachend. Vielleicht ist es das versprochene Eis, das sie den Gedanken über Bord werfen lässt. Nach der gemeinsamen Aktion ist es jedenfalls eine verdiente Abkühlung für alle Beteiligten. Außer Mückenstichen und einem Brennnessel-Kontakt gibt es an diesem Tag keine Verletzungen. Ein voller Erfolg, findet Schmidt.

Fürs nächste Jahr plane man wieder ähnliche Aktionen. Schließlich müsse man jetzt bloß die Kabelbinder und Schnüre auftrennen. Die anderen Materialien lagere man im Jugendhaus und könne sie bei Bedarf wiederverwenden.