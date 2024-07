In der kommenden Woche sollte jeder Tag reichlich Sonnenschein bieten. Gleich am Montag allerdings drohen auch Regengüsse und Gewitter.

Die Störungsfront eines Tiefs bei den Britischen Inseln überquert uns auf Dienstag mit örtlichen Regengüssen und Gewittern. Die hinter ihr einströmende Atlantikluft gelangt bis Wochenmitte wieder unter Hochdruckeinfluss und kann sich erwärmen. Ab dem Wochenende übernimmt dann voraussichtlich ein neues, nach Schottland wanderndes Tief die Regie über das Wetter. Damit dürfte sich der „Schaukelsommer“ in unserer Region fortsetzen.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet freundlich. Mit reichlich Sonnenunterstützung kann sich die Luft bis zum Nachmittag in den sommerlichen Bereich aufheizen, bevor im weiteren Verlauf immer mehr Wolkenschleier aufziehen. Gegen Abend brauen sich von Frankreich her mächtige Wolkenmassen zusammen, die Regengüsse und Gewitter im Gepäck haben.

Dienstag: Nach Abzug der Front halten sich noch viele Wolken. Mit etwas Sonneneinstrahlung können diese auch mächtiger werden und einzelne teils gewittrige Schauer produzieren. Gegen Abend wird es dann aber allgemein freundlicher. Im Vergleich zum Vortag kühlt die Luft ab, und der Wind kann gelegentlich auffrischen.

Mittwoch: Die Sonne scheint zeitweise von einem meist nur mit lockeren Wolkenfeldern überzogenen Himmel. Dazu bewegen sich die Temperaturen im angenehm sommerlichen Bereich.

Donnerstag: Zunächst strahlt verbreitet die Sonne vom heiteren Himmel. Im Laufe des Nachmittags und Abends können sich einige dickere Quellwolken bilden. Es sollte jedoch trocken bleiben. Die Luft erwärmt sich auf hochsommerliche Werte.

Weiterer Trend

Am Freitag sowie am Wochenende bleibt es im Großen und Ganzen sommerlich warm. Die Wolken werden jedoch zahlreicher und drängen die Sonne phasenweise in die Defensive. Das Schauer- und Gewitterrisiko bleibt allerdings relativ niedrig.