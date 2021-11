Für ein musikalisches Weihnachtsprojekt sucht der Chor „Somesing“ aus Breitenbach noch Mitstreiter. Die rund zwölf Sänger und und Sängerinnen zwischen Mitte 30 und Mitte 60 planen für 19. Dezember einen Auftritt in der katholischen Kirche in Breitenbach, kündigt Chorleiter Klemens Bott an. Die Proben beginnen am Dienstag, 2. November.

Bott hatte den Chor im Jahr 2000 ins Leben gerufen. Das Repertoire besteht aktuell aus moderneren Stücken aus dem Bereich Folk und Pop. Auch Friedenslieder sollen auf dem Programm für das Weihnachtskonzert stehen. „Unser Weihnachtsprojekt wendet sich an Personen, die bereits etwas Gesangserfahrung im modernen Bereich mitbringen“, schildert Bott. Wer mitmachen möchte, sollte für derartige Titel aus Folk und Pop aufgeschlossen sein und Interesse aufbringen, weniger für klassische oder Kirchenmusik, verdeutlicht er.

Nach Corona seien einige Chormitglieder weggeblieben oder fielen wegen privater Projekte aus, erläutert Bott. Das letzte größere Konzert habe vor der Krise stattgefunden. Ganz ohne Chorgesang ging es aber nicht, so habe es auch einige kleinere, private Auftritte in einer Scheune gegeben.

Geprobt wird dienstags um 18.30 Uhr – los geht es schon am 2. November. Die weiteren Probentermine stehen noch nicht fest und finden möglicherweise auch an anderen Wochentagen statt, informiert Bott. Titel wie „It’s Christmas“ von Band Aid oder „What Child is this“ nach der Musik von Greensleeves hat Bott bereits ausgesucht. In wenigen Wochen soll ein kleines Programm für das Weihnachtskonzert entstehen, das zusammen mit dem Männerchor „Bruderherz“ stattfindet.

Info

Anmeldung zu einer Schnupperprobe und weitere Infos gibt es bei Klemens Bott per E-Mail an klemensbott@t-online.de oder telefonisch unter 06386 993232.