Anstecker gehören ebenso zur Fasnacht wie Kamelle. Letztere gibt es dieses Jahr nicht. Aber einen Anstecker haben die Schönenberg-Kübelberger Vereine entworfen: „Wir halten zusammen“ steht auf dem Schild, das der Clown, der eine Maske trägt, in Händen hält. Ab Samstag startet die Solidaritätsaktion.

„Wir wollen zeigen, dass wir noch da sind, wenn’s wieder anfängt“, sagt Thorsten Bischoff, Vorsitzender des Kultur- und Heimatvereins Sand (KuH). Mit den Faschingsabteilungen von TuS Schönenberg, TV sowie SV Kübelberg und TTC Sand hat er Soli-Pin-Aktion ins Leben gerufen. Schließlich soll die Fasnacht nicht ganz sang- und klanglos ausfallen. Umzug und Prunksitzungen können ja nicht stattfinden.

Bischoff betont, dass das Motiv, ein Faschingsclown mit Maske, gemeinsam gestaltet worden ist. Die Anstecker seien exklusiv für diesen Anlass bei der Firma Fisch in Nalbach, Kreis Saarlouis, produziert worden.

Auf Einnahmen angewiesen

Zu haben sind die farbenfrohen Anstecker ab Samstag im Onlineshop des Kultur- und Heimatvereins, in Geschäften und Apotheken in Schönenberg-Kübelberg sowie im Bürgerbüro der Verbandsgemeinde, erklärt der KuH-Vorsitzende. Zwei Euro kostet ein Pin. Der Erlös gehe zu gleichen Teilen an die fünf beteiligten Vereine. Durch die Corona-Einschränkungen im vergangenen und aktuellen Jahr fielen schließlich bei allen Einnahmen weg.

„Ich sehe die Vereine als eine Art soziales Rückgrat der Gemeinden. Wir tun viel für das soziale Miteinander, besonders in der Jugendarbeit. Damit wir da auch weiterhin ein breites Angebot bieten können, sind wir auf unsere Einnahmen angewiesen“, erklärt Bischoff.

Info