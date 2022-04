Die Bundeswehr ist seit Jahren ein willkommener Gast in der Berufsbildenden Schule (BBS) in Kusel. Normalerweise werden die Ausbildungsmöglichkeiten in den Vordergrund der Vorträge gerückt. Diesmal sprach Franziska Fiack, Jugendoffizierin aus Saarlouis, mit Schülern der zwölften Klasse des Wirtschaftsgymnasiums über die Hintergründe des Ukraine-Krieges.

„Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit.“ Mit dem 110 Jahre alten Zitat von Hiram Johnson, einem US-amerikanischen Politiker, begann die Soldatin ihren Vortrag. Häufig handele es sich bei den über den Krieg verbreiteten Informationen um reine Propaganda – um den Gegner zu demoralisieren oder die eigene Kampfmoral zu stärken. Ein Beispiel: Die Ukraine gab die Zahl der gefallenen russischen Soldaten mit mehr als 10.000 an, Russland sprach von weniger als 500 Toten. Fiack riet den Schülern, alle Infos kritisch zu hinterfragen, die Informationsquellen genau zu prüfen.

Die Schüler hatten sich vorab im Gemeinschaftskundeunterricht mit dem Krieg in der Ukraine befasst, wie Lehrer Dominik Schneider sagte. Dadurch war die Klasse darüber informiert, warum Russland in die Ukraine einmarschiert ist und welche Ziele Putin mit seiner Invasion verfolgt.

Von Energie abhängig

Und so kam eine rege Diskussion in Gang. Ein Schüler sagte etwa, dass die Bundeswehr Russland militärisch völlig unterlegen sei und nichts gegen deren Armee ausrichten könne. Dem widersprach die Soldatin: Da Deutschland Mitglied der Nato sei, könne auf die Unterstützung der anderen Mitglieder vertraut werden, sollte Deutschland tatsächlich angegriffen werden, sagte sie. Russland habe sich offensichtlich geirrt, als es die Ukraine angegriffen habe. Putin sei möglicherweise von einem geringeren Widerstand ausgegangen. Dass die Ukraine so lange Widerstand leiste, sei wohl in der Kampfmoral begründet.

Fiack ging auch auf die Abhängigkeit Deutschlands von Russland in der Energieversorgung ein. Nicht nur Privathaushalte, sondern auch die Wirtschaft werde mit russischem Gas oder Öl beliefert. Bei anderen Ländern, die Erdgas und Erdöl liefern könnten, handele es sich häufig um Autokratien, was ebenfalls kritisch gesehen werden kann, schilderte sie.

Fiack besucht in ihrer Funktion als Jugendoffizierin Schulen im Bereich Saarland, Kreis Birkenfeld und Kreis Kusel. Durch den Krieg in der Ukraine sei das Interesse der Schüler an den Vorträgen stark gestiegen, sagte Hauptmann Fiack.