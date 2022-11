Ab Sonntag nehmen rund 900 Soldaten der Bundeswehr an einer zehntägigen Übung teil, die im Raum Kusel, Kaiserslautern, Zweibrücken, St. Wendel, Freisen, Birkenfeld und Kirn stattfindet. Zudem sind daran 210 Rad- und 45 Kettenfahrzeuge sowie zwei Flugzeuge beteiligt. In der ersten Phase vom 13. bis 19. November üben die Soldaten des in Idar-Oberstein stationierten Artillerielehrbataillons 345 auf dem Truppenübungsplatz Baumholder, wie Diana Hehn mitteilt, die Presseoffizierin des Bataillons. Gemeinsam mit Streitkräften von Nato-Partnern und externer Unterstützung, etwa durch Feldjäger, wird das Lehrbataillon Hehn zufolge vom 20. bis 23. November außerhalb des Übungsplatzes trainieren.

Keine Verbindung zu Ukraine-Krieg

Ziel sei es dabei, dass die Soldaten im Zuge der aktuellen Nato-Verpflichtung (Nato Response Force) außerhalb des Truppenübungsplatzes die Abläufe in öffentlichem und unbekanntem Gelände trainieren können. Ein Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg bestehe nicht, ergänzt die Presseoffizierin. Während der Übung könne es in der Region zu verkehrstechnischen Einschränkungen kommen, erläutert die Presseoffizierin. Die betroffenen Gemeinden seien informiert worden. Verschmutzungen auf Straßen würden von Begleitfahrzeugen der Bundeswehr beseitigt und mögliche Schäden aufgenommen.

Das in der Klotzberg-Kaserne stationierte Artillerielehrbataillon, das zur 10. Panzerdivision gehört, unterstützt den Angaben zufolge Kampftruppen durch Aufklärung und Feuerunterstützung. Es verfügt über alle Aufklärungsmittel und Artilleriewaffen der Bundeswehr, wie den Raketenwerfer Mars II. Kommandeur des Artillerielehrbataillons 345, das bis Ende 2014 auf dem Kuseler Windhof stationiert war, ist Oberstleutnant Timo Kaufmann.