Eine Orientierungsausbildung absolviert die 6. Kompanie des Fallschirmjägerregiments 26 aus Zweibrücken derzeit im Kreis Kusel. An der Übung vom 6. bis 23. Februar nehmen im Bereich Kusel und Konken 22 Soldaten mit zwölf Fahrzeugen teil, wie das Landeskommando Rheinland-Pfalz der Bundeswehr am Montag mitteilte. Stabsfeldwebel Andreas Hultgren vom Fallschirmjägerregiment ergänzte, mit Karte und Kompass übten die Soldaten Tag und Nacht Orientierung.

Noch bis Donnerstag übt das Artillerielehrbataillon 345 aus Idar-Oberstein zwischen Kirn und Lauterecken. An der Übung bei Sien (Bad Kreuznach) sind laut Landeskommando 40 Soldaten mit sechs Fahrzeugen beteiligt. Nach Angaben der Kreisverwaltung sind weitere Bundeswehr-Übungen in der Gemarkung Glan-Münchweiler, bei Waldmohr und in der Gemarkung Lauterecken angekündigt.