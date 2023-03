Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Investor will auf dem ehemaligen TDK-Gelände auf Gemarkung Rammelsbach einen Solarpark errichten. 5800 Module sind geplant, die mehr als 1500 Kilowattstunden produzieren sollen. Allerdings sind die Verantwortlichen vor Ort nicht informiert. Und daher etwas befremdet.

Investor ist die Beck-Projekt GmbH & Co. KG in Brackenheim nahe Heilbronn. Dahinter steht vor allem Sebastian Beck, der dort in dritter Generation ein Weingut betreibt, aber um das Jahr 2010 in den Bau und