Die Corona-Pandemie und Personalmangel haben den Betrieb des Solarfreibads Matzenbach-Gimsbach in der Vergangenheit erschwert. Für die Badesaison 2022 konnte allerdings wieder ein Trupp Ehrenamtlicher gewonnen werden. Wie Ortsbürgermeisterin Andrea Müller mitteilte, wird das Solarfreibad am Samstag, 11. Juni, nach zweijähriger Pause wieder seine Tore öffnen. Ab 13 Uhr kann der Sprung ins kühle Nass gewagt werden. Müller zufolge ist das Schwimmbad unter der Woche bei gutem Wetter zwischen 15 und 20 Uhr geöffnet. An Feiertagen und am Wochenende kann von 13 bis 20 Uhr geplanscht und geschwommen werden.