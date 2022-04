Der Ortsgemeinderat ist skeptisch in Sachen Solarbank, hat aber noch nicht über das Digitalprojekt abgestimmt, das der Smart-City-Landkreis Kusel flächendeckend einführen will. Auch wenn noch kein Beschluss anstand, wollte Ortsbürgermeister Siegfried Berndt schon einmal ein Stimmungsbild zur i-Bench einholen. Die Meinungen reichten von unnötig bis nützlich. Zwar würden die Anschaffungskosten von rund 6000 Euro die Gemeinde nicht betreffen, die jährlich zu erwartenden Kosten von rund 500 Euro für die Wartung der Bank jedoch schon. Den Ratsmitgliedern erscheinen die Kosten höher als der Nutzen, zudem gebe es kaum Leute im Ort, die darauf angewiesen seien. Die meisten Einwohner, auch die von Befürwortern angesprochenen Jugendlichen, hätten in der Regel einen Vertrag mit dem sie auch in Einöllen ins Internet kommen. Zudem stelle sich die Frage, wo die Bank aufgestellt werden könnte.