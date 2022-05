Die Solarbank-Pläne des Kreises erregen weiter die Gemüter. In Matzenbach debattierte der Rat über die Aufstellung der City-Gecko-Bank, deren jährliche Unterhaltungskosten mit rund 120 Euro deutlich geringer ausfallen im Vergleich zum Typ i-Bench, der 200 bis 500 Euro kostet. Alleine der Name Citybank lasse erahnen, wo eine solche Sitzgelegenheit hinpasse, nämlich in eine Stadt. Im dörflichen Matzenbach sei eine solche Sitzbank völlig sinnfrei, so eine Stimme im Rat. Sigmund Niebergall, er war bis 2014 Ortsbürgermeister, empörte sich gar über das Anliegen des Kreises, in allen 98 Gemeinden solche Bänke aufstellen zu wollen. Niebergall erinnerte, dass die Kommunalaufsicht in regelmäßigen Abständen die Ortsgemeinde auffordere, ihre Gemeindesteuern zu erhöhen. Niebergall warb für eine Ablehnung, dem der Rat geschlossen folgte. Nanzdietschweiler hat dem Nutzungsvertrag zugestimmt. Das Gremium hatte sich bereits vor Wochen für eine grundsätzliche Aufstellung der Bank ausgesprochen, wie Ortsbürgermeisterin Annette Filipiak-Bender mitteilt.