Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Solaranlage auf der Kindertagesstätte hat wegen defekter Wechselrichter statt eines Gewinns ein Defizit eingefahren. Ortsbürgermeister Gerhard Kauf informierte bei der Ratssitzung am Dienstag, dass er in Absprache mit den Beigeordneten die Reparatur der Anlage in Auftrag gegeben hat.

„In den zurückliegenden Jahren haben wir einen Verlust mit der Fotovoltaikanlage gemacht“, sagte Kauf. Allein für das Jahr 2019 musste die Gemeinde 897,68 Euro an die Pfalzwerke überweisen,