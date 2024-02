In Arztpraxen im Kreis Kusel werden zahlreiche Patienten mit Erkrankungen der Atemwege wie Erkältung, Bronchitis und Grippe registriert. Aber die Fallzahlen bewegten sich durchaus im normalen Rahmen, lautet der überwiegende Tenor.

In die Altenglaner Praxis für Allgemeinmedizin, die zum Medizinischen Versorgungszentrum Kusel gehört, kämen derzeit viele Patienten mit Erkältungssymptomen, sagt Allgemeinmedizinerin Sandra Schweda. Für die nass-kalte Jahreszeit bewege sich das Infektionsgeschehen aber noch auf dem üblichen Level. Verhältnismäßig früh hätten allerdings erste Patienten mit allergischen Beschwerden die Praxis aufgesucht. Auch die Fälle von Covid-19-Infektionen hielten sich in Grenzen. Schweda beobachtet, dass die Leute seit der Corona-Pandemie deutlich impffreudiger seien.

Viele Erkältungen und virale Infekte

Elena Jung, Allgemeinmedizinerin in Kusel, legt ebenfalls großen Wert auf die Vorbeugung. Sie empfehle den Patienten, auch jungen Leuten, sich gegen Grippe und Covid impfen zu lassen, sagt Jung. Influenzafälle hielten sich in Grenzen, jedoch würden viele Erkältungen sowie virale Infekte diagnostiziert. Die Anzahl der Fälle von Atemwegserkrankungen liege aber im normalen Rahmen.

Ähnlich schätzt Thomas Neudert von der Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin in Glan-Münchweiler die aktuelle Situation des Infektionsgeschehens ein. Die Fallzahlen von Atemwegs- und Erkältungsinfekten bewegten sich auf einem saisonal bedingten Niveau.

Von der Vehemenz der Erkrankungen überrascht

Hingegen beobachtet Maria Ketter, Ärztin in Schönenberg-Kübelberg, eine überdurchschnittliche Häufung von Erkrankungen der Atemwege. Im Januar sei es ganz schlimm gewesen. Überrascht zeigt sich die Hausärztin zudem von der Vehemenz der Erkrankungen sowie von deren langer Dauer. Klingen die Symptome gewöhnlich nach einer Woche ab, dauerten die Erkrankungen aktuell mitunter vier bis sechs Wochen an. Ketter hält es für denkbar, dass ein geschwächtes Immunsystem diese Krankheitsverläufe begünstige.

Von einem deutlichen Anstieg der Zahl der akuten Atemwegserkrankungen in Deutschland berichtet das Robert-Koch-Institut (RKI), die zentrale Bundeseinrichtung zur Krankheitsüberwachung. Die Grippewelle dauere in Deutschland seit Ende 2023 an. Im vergangenen Jahr waren nach einer DAK-Auswertung von Versichertendaten für hohe Fehlzeiten bei der Arbeit vor allem Erkältungskrankheiten ausschlaggebend. Mit einer Erkältungsdiagnose wurde den Angaben nach etwa jeder fünfte Fehltag begründet.